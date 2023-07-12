Армянские суды продолжают охоту на дезертиров

Прокуратура Армении возбудила дело против замкомандира батальона М. П., оставившего позицию 28 сентября 2020 года во время военных действий, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

26 сентября М. П. был назначен ответственным за одну из боевых позиций воинской части N в Нагорном Карабахе. 28 сентября он получил задание держать оборону на линии соприкосновения.

В тот же день, около 14:00, узнав, что азербайджанские силы прорвали линю фронта по соседству с ним, М. П., не имея приказа об отступлении, начал распространять панику среди подчиненных. После этого он дал приказ отступать (не имея такового от вышестоящего командования) и, не приняв бой, оставил позицию.

Ранее мы писали о том, что в Армении судят командира взвода за дезертирство.

