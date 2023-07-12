Эрдоган встретился с главой Еврокомиссии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду в Вильнюсе встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, переговоры прошли на полях саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО.

С турецкой стороны на встрече присутствовали глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и главный советник президента Акиф Чагатай Кылыч.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган встретился с премьер-министром Великобритании.