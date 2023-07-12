https://news.day.az/world/1580783.html Эрдоган встретился с главой Еврокомиссии
Эрдоган встретился с главой Еврокомиссии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду в Вильнюсе встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, переговоры прошли на полях саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО.
С турецкой стороны на встрече присутствовали глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и главный советник президента Акиф Чагатай Кылыч.
Ранее мы писали о том, что Эрдоган встретился с премьер-министром Великобритании.
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