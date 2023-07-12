Байден назвал главную угрозу человечеству
Президент США Джо Байден считает, что климатические изменения представляют собой основную угрозу человечеству, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Знаете, мы все должны собрать воедино волю, чтобы действительно бороться с экзистенциальной угрозой, которой является ускорение климатических изменений. Она реальна, она серьезна, у нас мало времени. Это главная угроза человечеству, и, только работая вместе, мы сможем не позволить самым худшим последствиям климатических изменений разрушить наше будущее и будущее наших детей и внуков", - заявил американский лидер, выступая в Вильнюсе.
В столице Литвы он участвовал в саммите НАТО и нескольких двусторонних и многосторонних встречах на его полях.
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