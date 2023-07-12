ВОЗ, ФАО и ВОЗЖ предупреждают...

Недавние вспышки птичьего гриппа представляют риск не только для птиц, но и для людей. Об этом предупредили в среду в совместном пресс-релизе, распространенном в Женеве, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН и Всемирная организация по охране здоровья животных (ВОЗЖ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вспышки птичьего гриппа вызвали опустошение в популяциях животных, включая домашнюю птицу, диких птиц и некоторых млекопитающих, и нанесли ущерб фермерам и торговле пищевыми продуктами. "Хотя эти вспышки в значительной степени затрагивают животных, они представляют постоянный риск для людей", - говорится в сообщении.

ВОЗ, ФАО и ВОЗЖ обратили внимание на рост числа выявленных случаев заражения млекопитающих, которые "биологически ближе к человеку, чем птицы", и это "вызывает опасения, что вирус может легче адаптироваться для заражения людей". Некоторые млекопитающие могут выступать в качестве своего рода "сосудов для смешивания вирусов гриппа, что приводит к появлению новых вирусов, которые могут быть более вредоносными для животных и людей".