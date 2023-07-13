Макрон не стал называть Иран врагом НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО, несмотря на сообщения о поставках Тегераном Москве военных беспилотников. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Целью альянса является не объявлять каждую неделю кого-либо врагом, а оказывать давление, где необходимо, когда интересы или безопасность союзников находятся под угрозой", - заявил французский президент.

Так Макрон заявил в ответ на вопрос о том, означают ли многочисленные обвинения в адрес Ирана то, что исламская республика стала противником Североатлантического альянса.