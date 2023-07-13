https://news.day.az/world/1580818.html Байден допустил продажу Турции истребителей F-16
Байден допустил продажу Турции истребителей F-16
Президент США Джо Байден выразил уверенность в возможности завершить сделку по продаже Турции американских истребителей F-16.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает Day.Az.
"Я уверен, что Турция будет продолжать поддерживать вступление Швеции в НАТО, и я уверен, что мы сможем продать [Анкаре] F-16", - сказал президент США.
Ранее Турция обратилась к США с запросом на приобретение 40 истребителей F-16 Block 70, а также 80 комплектов модернизации Block 70 для уже имеющих в Турции самолетов.
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