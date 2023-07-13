Макрону отправили пугающее послание

Письмо с человеческим пальцем пришло в официальную резиденцию президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже - Елисейский дворец.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Valeurs Actuelles.

Согласно информации, 9-10 июля служба корреспонденции дворца получила по почте письмо. Когда его открыли, в нем оказался человеческий палец. Инцидент произошел в преддверии национального праздника Дня взятия Бастилии, который традиционно отмечается 14 июля.

Палец поместили в холодильник, в котором полицейские хранят свою еду.

Издание отмечает, что позже правоохранители нашли человека, которому принадлежал палец. Но подробности неизвестны.

Елисейский дворец отказался комментировать ситуацию.