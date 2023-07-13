Казахстан нацелен на развитие демократии

Власти Казахстана привержены дальнейшему проведению демократических реформ и модернизации экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу.

"Правительство Казахстана привержено продолжению широкомасштабных реформ. Мы полностью осознаем, что демократическая трансформация и модернизация экономики остаются лучшей гарантией окончательного успеха нашей нации", - сказал он в ходе Центральноазиатского форума по безопасности и сотрудничеству на тему "Азия в меняющимся мире: повестка для будущего".

Говоря о существующих в мире вызовах, Нуртлеу отметил, что Казахстан настроен и впредь проводить взвешенную, многовекторную и конструктивную политику. "Мы также твердо отстаиваем принципы и ценности, закрепленные в Уставе ООН и международном праве", - подчеркнул министр.

Глава ведомства также зачитал приветствие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева участникам мероприятия.

Проходящий в Астане двухдневный форум включает генеральную сессию и 10 панельных дискуссий, в числе которых "Казахстан и глобальные изменения", "Азия в эпоху глобализации и регионализации: образ будущего", "Новые нормы, ценности и принципы сотрудничества в Азии".

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Казахстана призвал готовиться к различным экономическим сценариям.