Французская полиция задержала армянскую семью за кражу

Французская полиция задержала граждан Армении, совершивших кражу из магазина в городе Бриансон (департамент Верхние Альпы).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на BFM TV, кража женщины с дочерью в популярном магазине спортивных товаров попала на камеры. На кадрах видно, как они крадут боксерские перчатки. Общая стоимость украденных предметов составляет более 200 евро.

Женщина, представшая перед судом, депортирована в Армению, а ее дочь отправлена в СИЗО. Полиция ищет главу семьи, которому удалось сбежать с места происшествия.