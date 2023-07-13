https://news.day.az/world/1580845.html Французская полиция задержала армянскую семью за кражу
Французская полиция задержала армянскую семью за кражу
Французская полиция задержала граждан Армении, совершивших кражу из магазина в городе Бриансон (департамент Верхние Альпы).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на BFM TV, кража женщины с дочерью в популярном магазине спортивных товаров попала на камеры. На кадрах видно, как они крадут боксерские перчатки. Общая стоимость украденных предметов составляет более 200 евро.
Женщина, представшая перед судом, депортирована в Армению, а ее дочь отправлена в СИЗО. Полиция ищет главу семьи, которому удалось сбежать с места происшествия.
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