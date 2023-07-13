Туркменистан примет научную конференцию стран-членов Движения неприсоединения

Научная конференция медицинских и санитарных ведомств стран - членов Движения неприсоединения пройдет в Ашхабаде в 2023 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, делегация Туркмениcтана приняла участие в седьмой министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья, прошедшей в Будапеште 5-7 июля. Вопросы проведения медицинской конференции туркменские делегаты обсудили с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. Точные даты ее проведения не уточняются. В мероприятии запланировано участие практикующих врачей, ученых и экспертов.

Движение неприсоединения (ДН) объединяет страны, провозгласившие основой своего внешнеполитического курса неучастие в военно-политических блоках и мирное сосуществование на принципах независимости и равноправия. Датой основания ДН считается 1 сентября 1961 года, когда в Белграде открылась 1-я конференция глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран.

Сегодня ДН объединяет 120 стран, в числе которых единственное европейское государство - Белоруссия (с 1998 года), последними присоединились Азербайджан и Фиджи (2011).