Глава МИД Финляндии извинилась перед Фиданом за слова министра финансов

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен передала извинения главе МИД Турции Хакану Фидану за слова министра финансов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС,

"Спасибо Хакану Фидану за плодотворные переговоры во время саммита НАТО и на прошлой неделе в Брюсселе. Я также передала извинения нашего правительства за неуместные слова, сказанные несколько лет назад членом нашего нового правительства. Они не отражают наших ценностей и никогда ими не будут. Финляндия высоко ценит отношения с Турцией на двусторонней основе и в качестве союзника", - приводятся слова главы МИД на странице в Twitter финского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что министр финансов от партии "Истинные финны" Риикка Пурра до своего назначения на пост написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Финляндии Юсси Халла-ахо о "турецких обезьянах".