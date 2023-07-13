Генсек ООН благодарил Турцию

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность Турции за усилия в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем главы Всемирной организации Стефаном Дюжарриком.

Гутерриш призвал к продолжению соглашения, подчеркнув, что его полная реализация крайне важна для мирового рынка продовольствия.

Как отмечается в документе, в совокупности эти соглашения способствуют устойчивому снижению мировых цен на продовольствие.

Генеральный секретарь ООН также направил накануне письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором он изложил свои предложения по дальнейшему осуществлению соглашений о поставках российской и украинской продукции - продовольствия и удобрений - на мировые рынки.

В своем послании генсек подчеркнул важное значение дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании и "насущную необходимость сохранения Черноморской инициативы".

Антониу Гутерриш также подтвердил свою приверженность дальнейшему диалогу со всеми заинтересованными сторонами и готовность обсудить выдвинутые им предложения с Россией.

Ранее мы писали о том, что одной из главных тем на встрече Эрдогана и Сунака была зерновая сделка.