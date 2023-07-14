https://news.day.az/world/1580879.html В России проснулся вулкан Эбеко - ВИДЕО
В России проснулся вулкан Эбеко - ВИДЕО
Вулкан Эбеко, который находится на севере курильского острова Парамушир, выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС по Сахалинской области, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Уточняется, что шлейф от выброса распространился на расстоянии пяти километров в юго-восточном направлении.
"В г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - говорится в сообщении.
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