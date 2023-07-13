Турция не согласна с позицией совбеза ООН по Кипру

Официальная Анкара осудила заявление СБ ООН по Кипру, назвав позицию структуры "далекой от реалий" острова, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В МИД Турции подчеркнули провал попыток настаивания на "безуспешной модели урегулирования" кипрского вопроса. "Модель федерального устройства Кипра уже не отражает суверенную волю турок-киприотов. Этот факт должны осознать все стороны", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В Анкаре отметили "полную солидарность" с отношением МИД Турецкой Республики Северного Кипра к данному вопросу.

"Позиция СБ ООН игнорирует доклады генсека ООН по Кипру. Подобный подход способствует бескомпромиссности позиции греческой общины острова, игнорирующей факт наличия исторического населения Кипра, в лице турок-киприотов", - говорится далее в заявлении.

"Ожидаем от СБ ООН осознания факта отказа турок-киприотов от обсуждения предложенной ранее модели урегулирования", - подчеркнули далее в МИД Турции.

В ведомстве отметили, что любое урегулирование на Кипре должно быть справедливым и долгосрочным, отражать волю двух народов, населяющих остров. "Мир не может насаждаться третьими сторонами. Необходимо четко признать наличие двух отдельных народов и двух отдельных государств. Суверенное равенство и равноправный международный статус - неотъемлемые предусловия начала нового переговорного процесса", - отметили в ведомстве.