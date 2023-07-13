Швеция ожидает решения турецкого парламента о ратификации

Ратификация Турцией заявки Швеции на членство в НАТО может состояться раньше октября, когда парламент республики вернется с летних каникул.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг в интервью телеканалу TV4 заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём.

"Можно в любое время созвать парламент, можно также в любое время провести нашу ратификацию, - сказал он. - Я также воспользовался возможностью, чтобы поговорить с моим коллегой, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в последние часы [саммита НАТО] в Вильнюсе, который заверил и дал четкий ответ, что парламент может быть открыт в любое время в течение этого периода".

По мнению шведского политика, в Вильнюсе Стокгольм получил окончательное подтверждение, что заявка в НАТО будет ратифицирована. "Я хочу подчеркнуть одну вещь. Итак, у нас есть рукопожатие между премьер-министром Ульфом Кристерссоном, президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. У нас такого раньше не было, теперь есть четкое сообщение о том, что заявка должна быть ратифицирована", - подчеркнул Билльстрём.

Ранее мы писали о том, что Турецкий парламент заставит подождать Швецию еще немного.