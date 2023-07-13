Сеул и Вашингтон обсудят применение ядерного оружия против КНДР

Консультативная группа по ядерному планированию США и Республики Корея станет площадкой для обсуждения планов применения ядерного оружия против КНДР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"США в апреле сфабриковали Вашингтонскую декларацию - программу по ядерной конфронтации с КНДР. Они открыто планируют обсудить использование ядерного оружия против нашего государства на заседании консультативной группы по ядерным вопросам, которая станет основой трехстороннего ядерного альянса США, Японии и Южной Кореи", - говорится в материале ЦТАК.