Кандидат в президенты США обвинил администрацию Байдена в цензуре

ФБР стало политизированным при администрации президента США Джо Байдена, ведомство подавляло или подвергало цензуре информацию, связанную с политическими оппонентами властей, считает кандидат в главы государства, демократ Роберт Кеннеди-младший, передает Fox News. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его словам, он сам столкнулся с противодействием со стороны американского правительства.

"Я был первым человеком, подвергшимся цензуре со стороны администрации Байдена <...> Я все еще подвергаюсь цензуре. Мы знаем, что ФБР участвует в этой цензуре, а также множество других федеральных агентств", - отметил Кеннеди-младший.

Он также добавил, что Белый дом умолял Twitter и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подвергнуть его цензуре в течение двух дней после инаугурации президента Байдена. Кеннеди-младший подчеркнул, что речь идет об удалении его постов о пандемии коронавируса, в том числе против вакцинации от COVID-19.