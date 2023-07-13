Кыргызстан принял новую военную доктрину

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров утвердил новую военную доктрину страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ главы кыргызского государства опубликован в правительственной газете "Эркин Тоо".

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об утверждении новой редакции военной доктрины", - говорится в сообщении издания.

Новая военная доктрина республики была впервые обнародована во время состоявшегося 13 июня заседания Совета безопасности республики. Как было отмечено участниками заседания, в первую очередь этот документ направлен на усиление кыргизских вооруженных сил.

Как отмечается в доктрине, основными направлениями дальнейшего развития армии являются "скоординированная деятельность органов государственного и военного управления" и государственных структур, "привлекаемых к обеспечению военной безопасности страны". По сообщению пресс-службы главы кыргизского государства, необходимость разработки документа было продиктована "изменившимися системой государственного управления, военно-политической обстановкой в мире и Центрально-Азиатском регионе", а также необходимостью "систематизации и совершенствования состава, структуры, задач и вопросов всестороннего обеспечения" вооруженных сил.

Ранее мы писали о том, что Кыргызстан работает над развитием новой оборонной доктрины.