https://news.day.az/world/1580925.html Аномальная жара на юге Европы
Аномальная жара на юге Европы
Аномальная жара была зафиксирована в странах, расположенных на юге европейского континента.
Как передает Day.Az со ссылкой на cnn.com, по прогнозу итальянского метеобюро, в некоторых итальянских городах ожидается температура до 48 градусов тепла.
Аналогичная ситуация была зафиксирована на юге Испании.
Температура воздуха на побережье полуострова Пиренеи уже превысила 40 градусов.
Один человек умер в результате солнечного удара в Севилье.
Португалия и Франция уже несколько дней находятся в тисках сильной жары.
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