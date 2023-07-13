Аномальная жара на юге Европы

Аномальная жара была зафиксирована в странах, расположенных на юге европейского континента.

Как передает Day.Az со ссылкой на cnn.com, по прогнозу итальянского метеобюро, в некоторых итальянских городах ожидается температура до 48 градусов тепла.

Аналогичная ситуация была зафиксирована на юге Испании.

Температура воздуха на побережье полуострова Пиренеи уже превысила 40 градусов.

Один человек умер в результате солнечного удара в Севилье.

Португалия и Франция уже несколько дней находятся в тисках сильной жары.