Эрдоган анонсирует подробности масштабной программы восстановления после землетрясения

Турция не забудет помощи дружественных и братских государств в устранении последствий разрушительных февральских землетрясений, унесших жизни более 50 тыс. жителей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам Берлинской конференции по землетрясениям.

Глава государства отметил, что негативные последствия подземных толчков 6 февраля 2023 года, ощутили на себе более 14 млн жителей одиннадцати провинций Турции, было разрушено либо серьезно пострадало более 311 тыс. жилых построек. Ущерб от землетрясения турецкой экономике оценивается в 104 млрд долларов.

Глава государства поблагодарил все страны, протянувшие руку помощи жителям Турции, а также привлек внимание к усилиям по восстановлению зоны бедствия.

"Строительные работы продолжаются активными темпами. Первые ключи от квартир будут переданы лишившимся домов уже в октябре-ноябре текущего года. За год планируем построить в городах и селах 319 тыс. домов, а в целом - 650 тыс. построек. Уверен, что мы справимся с этой тяжелой нагрузкой, в том числе, благодаря вашей дружественной помощи", - отметил Эрдоган.