Во Франции предложили взыскать убытки из-за беспорядков с их зачинщиков

Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше предложила частично возложить возмещение убытков из-за недавних беспорядков на их зачинщиков и их семьи. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом она рассказала в эфире телеканала France 2.

"Свою работу сделает правосудие, и оно может призвать к гражданской ответственности зачинщиков беспорядков... В основном это значит потребовать от них выплатить частично компенсацию за ущерб", - поделилась Панье-Рюнаше.

Она также отметила, что в первую очередь необходимо начать восстанавливать поврежденные объекты.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр также призывал ввести ответственность для родителей, чьи дети принимают участие в массовых беспорядках.

До этого в Елисейском дворце сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон не собирается обращаться к нации 14 июля - День взятия Бастилии. Однако в ближайшее время стоит ожидать выступление французского президента.