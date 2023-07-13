Турецкий лидер обещает ускорение интеграционных процессов с ЕС

Турция намерена ускорить переговорный процесс, связанный с ее вступлением в Европейский союз в качестве полноправного члена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган журналистам президентского пула по возвращении из Вильнюса, где он принял участие в саммите НАТО.

"В Евросоюзе положительная атмосфера относительно оживления нашего процесса евроинтеграции. Мы ускорим переговоры по обновлению отношений в рамках таможенного союза, что окажет позитивный эффект на турецкую экономику. Надеюсь на преодоление дистанции в вопросе безвизового режима", - отметил он.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган отметил роль саммита НАТО в процессе вступления Турции в ЕС.