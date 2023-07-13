Турецкий сейсмолог спрогнозировал землетрясение в Стамбуле

Ученые предупреждают о вероятности мощного землетрясения магнитудой выше 7 единиц в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия которого ощутит вся Турция.

Как передает Day.Az, об этом заявил РИА Новости член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений профессор Халюк Эйдоган.

СМИ на этой неделе в очередной раз опубликовали заявление ученого Наджи Герюра, также входящего в состав совета, о возможном землетрясении в Стамбуле.

Согласно прогнозам, одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море у берегов Стамбула.

В случае активизации разлома в Мраморном море произойдет мощнейшее землетрясение. Вероятность такого мощного сейсмического явления до 2030 года - порядка 50%. Этот вывод сделан на основе изучения 2000-летней истории землетрясений в этом регионе и анализа результатов геофизических и сейсмических исследований, пояснил эксперт.

"Ничего нового в словах Герюра нет, время от времени ученые напоминают общественности о такой угрозе. Цели напугать нет, мы лишь напоминаем, чтобы люди готовились к такой катастрофе, а власти заранее принимали необходимые меры, чтобы уменьшить в будущем возможный ущерб. Людям свойственно быстро забывать", - отметил Эйдоган.

По его словам, разработаны сценарии возможного развития событий, мэрия Стамбула оценила возможное число жертв и зданий, которые могут обрушиться.

Вся Турция ощутит значительный негативный экономический эффект от землетрясения, так как Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, отметил Эйдоган.

"Землетрясение в Мраморном море затронет сразу семь провинций, население которых превышает 25 миллионов человек. Насколько значительный ущерб будет нанесен, сложно даже представить. Жители Текирдага, Чанаккале, Яловы, Бурсы и других городов не должны себя тешить мыслью, что они в безопасности - катастрофа затронет весь регион, она будет масштабной", - пояснил Эйдоган.