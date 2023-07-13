В Судане обнаружены массовые захоронения

В Судане обнаружено массовое захоронение.

Как передает Day.Az, об этом сообщило в Женеве Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование в связи с обнаружением в Судане захоронения 87 этнических масалитов (население, проживающее в западной части Республики Судан, а также в Республике Чад), которые, согласно имеющейся у офиса Тюрка информации, были убиты в июне суданскими силами быстрого реагирования и их союзниками-ополченцами.

"Необходимо провести оперативное, тщательное и независимое расследование убийств, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил Тюрк.

Он призвал руководство сил быстрого реагирования "немедленно и недвусмысленно осудить и прекратить убийства людей, а также положить конец насилию и разжиганию ненависти в отношении людей по признаку их этнической принадлежности".

По данным УВКПЧ, тела по меньшей мере 87 этнических масалитов и других лиц, предположительно убитых в прошлом месяце в Западном Дарфуре, были захоронены в братской могиле недалеко от столицы региона Эль-Генейны по приказу сил быстрого реагирования. Управление сообщило, что по меньшей мере 37 тел были захоронены 20 июня. На следующий день в братской могиле были захоронены еще 50 тел. Среди захороненных - тела семи женщин и семи детей.

Ссылаясь на "достоверную информацию", УВКПЧ отмечает в пресс-релизе, что захороненные в братской могиле люди были убиты силами быстрого реагирования и их союзниками-ополченцами "примерно 13-21 июня" и среди них "много жертв насилия", последовавшего за убийством в середине июня губернатора Западного Дарфура Хамиса Абакара.