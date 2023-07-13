https://news.day.az/world/1581017.html ВС Турции уничтожили террориста в Ираке
ВС Турции уничтожили террориста в Ираке
Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела операцию в Ираке.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в ходе операции было установлено местонахождение главаря террористической организации РКК в Кандиле Эдиба Темиза, и он был ликвидирован.
Ранее мы писали о том, что турецкие военные ликвидировали важную цель.
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