ВС Турции уничтожили террориста в Ираке

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела операцию в Ираке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в ходе операции было установлено местонахождение главаря террористической организации РКК в Кандиле Эдиба Темиза, и он был ликвидирован.

Ранее мы писали о том, что турецкие военные ликвидировали важную цель.