Турция представит национальную систему ПВО

Турецкая оборонная компания ASELSAN представит систему ПВО GÖKDEMIR на 16-й Международной выставке оборонпрома IDEF 2023.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, мероприятие пройдет в Стамбуле 25-28 июля.

В комплексе GÖKDEMIR будут задействованы разработанные TÜBİTAK-SAGE ракеты класса "воздух-воздух" GÖKDOĞAN.

ASELSAN играет активную роль в усилиях по созданию эшелонированной системы ПВО Турции за счет собственных возможностей страны. Работы в этом направлении ведутся при координации Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

Как отмечается, ЗРК GÖKDEMIR входит в число наиболее передовых технологий в сфере ПВО.

В июне 2022 года были успешно проведены первые огневые испытания системы ПВО GÖKDEMIR.

ЗРК GÖKDEMIR может быть развернута в боевое положение за очень короткий промежуток времени.

Поворотная платформа ЗРК способна разворачиваться на 360 градусов. Также система ПВО имеет большие возможности по последовательному обстрелу целей.

GÖKDEMIR оснащен функцией наведения на промежуточной ступени, платформой для загрузки ракет и крановой системой, многоцелевым контейнером, а также проводной и беспроводной связью.