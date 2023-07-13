Судьба Швеции, борьба с терроризмом и F-16

Турецкий парламент будет отслеживать шаги в вопросе заявки Швеции в НАТО и вынесет наиболее верное для интересов Турции решение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его на саммите НАТО в Вильнюсе.

По его словам, принципиальная позиция Анкары по вопросу членства Швеции известна изначально, и она осталась таковой на саммите НАТО в литовской столице.

Турецкий лидер отметил, что сам саммит Альянса в Вильнюсе проходил в судьбоносный период, когда война в Украине влияет на всю структуру глобальной и региональной безопасности и требует от стран-союзников тесной солидарности.

При этом он подчеркнул недопустимость каких-либо санкций и ограничений между странами-членами НАТО и привлек внимание к значимости совместных шагов по борьбе с проявлениями терроризма.

По словам Эрдогана, благодаря усилиям Турции участники саммита приняли решение о назначении Специального координатора по вопросам борьбы с терроризмом.

Глава государства далее прокомментировал перспективы открытия новой страницы в отношениях между Турцией и ЕС. "Имеет место позитивный подход к возобновлению диалога по членству Анкары в ЕС. Мы ускорим шаги по обновлению Таможенного союза Турция-ЕС, а также упрощению визового режима", - сообщил Эрдоган.

По словам президента, в рамках консультаций по данным вопросам в Брюссель делегирован главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, который начнет переговоры с представителями ЕС. "Надеюсь, что процесс пойдет на пользу Турции. [Глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен также озвучила несколько положительных моментов об этом. Полагаю, что мой советник вернется [из Брюсселя] с позитивным настроем", - сказал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что отношения Турции и ЕС всегда строились на принципах взаимной выгоды. "Мы готовы и далее выполнять взятые обязательства", - сказал Эрдоган.

Политик назвал позитивным шагом также принятое на полях саммита НАТО решение об обращении к Еврокомиссии по подготовке отчета по отношениям Турция-ЕС. Президент Эрдоган выразил надежду, что этот документ "будет подготовлен позитивным и ориентированным на будущее образом".

"Что касается Турции, то она всегда выполняла свои обещания. Мы хотим как можно скорее увидеть ощутимые результаты переговоров [с ЕС], проводимых на основе принципов взаимной выгоды. Конкретные шаги по данным [Турцией] обещаниям - это, прежде всего, прекращение деятельности террористических организаций в обозначенных странах и выдача [Анкаре] террористов. Если мы увидим позитивные шаги со стороны Евросоюза, то начнем работать над выполнением наших обещаний",- заверил турецкий лидер.

Относительно модернизации парка ВВС Турции, президент Турции сообщил, что администрация президента США Джо Байдена придерживается положительного подхода к поставке F-16 Турции.

В диалоге с американской стороной участвуют также главы МИД, спецслужб и Минобороны Турции, рассказал турецкой лидер.

"Надеемся на позитивный исход", - отметил Эрдоган.

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