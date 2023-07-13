В мире резко сократилась смертность от COVID-19

Почти 800 тыс. человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 12 июня по 9 июля, более 4,8 тыс. умерли. Число летальных исходов сократилось на 47% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 45%, сообщила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 794 582 случая заражения и 4 867 летальных исходов. Больше всего заболевших за этот период было выявлено в Республике Корея - 372 557. Далее следуют Австралия (62 748), Бразилия (56 744), Новая Зеландия (38 949) и Сингапур (28 333). В Бразилии зарегистрировано больше всего умерших с 12 июня по 9 июля - 868. Далее идут Австралия (566), Россия (423), Перу (410) и Италия (251).

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Согласно информации за 12 июля 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрирован 767 972 961 случай заражения коронавирусом, умерли 6 950 655 человек. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.