Израиль заявил о предотвращении более 50 иранских терактов по всему миру

Израиль за последние годы предотвратил более 50 террористических атак против израильтян по всему миру, которые готовились при участии Ирана. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант на пресс-конференции для израильских СМИ во время визита в Азербайджан, передает Day.Az.

Галант подчеркнул, что Иран проводит всеобщую террористическую кампанию небывалого масштаба, нацеленную на израильтян и евреев в разных странах. Большинство из этих атак были предотвращены в последний момент благодаря тесному сотрудничеству с другими государствами и осознанию глобальной угрозы, которую представляет Иран. Министр обороны отметил, что их усилия помогли предотвратить эти попытки и спасти жизни.