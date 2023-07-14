Представитель КНДР может впервые за 10 лет выступить на заседании СБ ООН

КНДР попросила Совет Безопасности ООН позволить ее представителю выступить с речью на заседании, посвященном запуску межконтинентальной баллистической ракеты народной республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на председателя южнокорейской правящей партии "Гражданская сила" Ким Ги Хёна.

Ким Ги Хён находится с визитом в США, в четверг он провел встречу с постоянным представителем Великобритании при ООН Барбарой Вудворд, которая исполняет роль председателя Совбеза. По словам южнокорейского политика, на встрече ему сказали, что "Северная Корея попросила дать ей выступить с речью на экстренном заседании СБ ООН, запланированном на 16:00 [по местному времени в четверг, 23:00 мск], идет подготовка". КНДР не выступала в СБ ООН 10 лет.

Ранее постоянное представительство Великобритании при всемирной организации информировало, что Совет Безопасности ООН проведет в четверг экстренное заседание в связи с запуском КНДР баллистической ракеты.

Представитель Республики Корея планирует присоединиться к заседанию в качестве наблюдателя.

12 июля КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18".