Смертность от COVID-19 в мире снизилась

Почти 800 тыс. человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 12 июня по 9 июля, более 4 800 умерли. Число летальных исходов сократилось на 47% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 45%.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 794 582 случая заражения и 4 867 летальных исходов, передает Day.Az.

Больше всего заболевших за этот период было выявлено в Республике Корея - 372 557. Далее следуют Австралия (62 748), Бразилия (56 744), Новая Зеландия (38 949) и Сингапур (28 333).

В Бразилии зарегистрировано больше всего умерших с 12 июня по 9 июля - 868. Далее идут Австралия (566), Россия (423), Перу (410) и Италия (251).

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года.