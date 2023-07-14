Трубопровод взорвался на частном нефтедобывающем предпрятии в США

На территории американского штата Техас 13 июля произошел масштабный взрыв. Кадры с места разошлись в соцсетям.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, взрыв произошел на американском месторождении нефти, где проходит нефтепроводы.

Пока в управлении шерифа округа Бразория заявляет, что пострадавших нет. Причины выясняются.