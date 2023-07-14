https://news.day.az/world/1581119.html Трубопровод взорвался на частном нефтедобывающем предпрятии в США - ВИДЕО
Трубопровод взорвался на частном нефтедобывающем предпрятии в США - ВИДЕО
На территории американского штата Техас 13 июля произошел масштабный взрыв. Кадры с места разошлись в соцсетям.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, взрыв произошел на американском месторождении нефти, где проходит нефтепроводы.
Пока в управлении шерифа округа Бразория заявляет, что пострадавших нет. Причины выясняются.
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