Турция наращивает экспорт электрооборудования в Германию

Турция увеличила экспорт электрооборудования в Германию в январе-июне 2023 года на 0,2 процента, до 678,2 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Day.Az, об этом TurkicWorld сообщили в Министерстве торговли Турции.

В июне Турция сократила экспорт электрооборудования в Германию на 0,9 процента по сравнению с тем же месяцем 2022 года, до 113 миллионов долларов.

Отметим,что в январе-июне 2023 года экспорт турецкого электрооборудования вырос на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,9 миллиарда долларов.

В июне этого года Турция экспортировала электрооборудование на сумму 1,3 миллиона долларов, что на 1,2 процента меньше, чем в июне прошлого года.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев (июнь 2022-июнь 2023) Турция экспортировала продукции автомобильной промышленности на сумму 15,8 миллиарда долларов.