Турецкая полиция задержала племянника Гюлена

В районе Санджактепе Стамбула в ходе операции был задержан племянник Фетхуллаха Гюлена Сельман Гюлен.

Как передает Day.Az, об этом сообщает TRT Haber.

Отмечается, что Управлением по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Стамбула также задержаны супруга Сельмана - Нур Гюлен, тесть Бекир Озтюрк и теща Мине Озтюрк.

Власти Турции обвиняют организацию живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ, в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных.

Ранее мы писали о том, что в Стамбуле была успешно завершена масштабная операция против FETÖ.