Китай обвинил НАТО в мировом политическом кризисе

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь обвинил НАТО в существующем в мире политическом кризисе. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит "Московский комсомолец".

По словам дипломата, к такому положению дел привело последовательное расширение Североатлантического альянса. Постпред КНР также указал на тот факт, что НАТО является продуктом холодной войны, который до сих пор умышленно, в своих интересах поддерживает призрак холодной войны.

Комментируя прошедший в Вильнюсе саммит альянса, Чжан Цзюнь обратил внимание, что в итоговом коммюнике альянса были выдвинуты необоснованные обвинения в адрес Китая.