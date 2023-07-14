Турецкий оборонпром демонстрирует беспилотную боевую машину

Турецкая оборонно-промышленная компания Otokar провела официальную презентацию бронетехники будущего на заводе в Сакарье.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, публика увидела беспилотный роботизированный комплекс ALPAR, машину ARMA II 8x8, а также машину разведки и наблюдения AKREP II R.

Большего внимания представители компании уделили именно ALPAR. Этот комплекс разрабатывался Otokar как беспилотная платформа. В список ее возможностей входит выполнение задач вместе с пилотируемыми и беспилотными элементами на поле сражения.

Машина имеет максимальную загруженную массу 15 тонн. Она призвана снижать риски личного состава и повышать эффективность выполнения задач.

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