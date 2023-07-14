https://news.day.az/world/1581141.html У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами
У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами
Береговая охрана Туниса обнаружила тела 13 мигрантов после того, как их лодка затонула у побережья страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Reuters.
По его данным, еще 25 человек удалось спасти.
Трагедия произошла у побережья Сфакса (восток Туниса). Мигранты на лодке направлялись в Италию, передает агентство.
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