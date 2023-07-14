У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами

Береговая охрана Туниса обнаружила тела 13 мигрантов после того, как их лодка затонула у побережья страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По его данным, еще 25 человек удалось спасти.

Трагедия произошла у побережья Сфакса (восток Туниса). Мигранты на лодке направлялись в Италию, передает агентство.