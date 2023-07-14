В ходе испытаний ракеты в Японии произошел взрыв

В Японии в ходе испытания твердотопливной ракеты "Эпсилон-S" произошел взрыв. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило агентство Jiji со ссылкой на министерство образования и науки Японии.

Отмечается, что врыв произошел на полигоне в японской префектуре Акита. При этом сообщается, что инцидент случился спустя минуту после старта испытаний. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Министерстве обороны Японии заявили, что запущенная КНДР межконтинентальная ракета может достичь любой точки США. Отмечается, что дальность полета запущенной 12 июля ракеты составляла 1000 км. По данным японского Минобороны, с 13 апреля 2023 года КНДР уже 14 раз запускала ракеты, которые можно считать межконтинентальными, то есть обладающими дальностью полета свыше 5,5 тыс. км.

До этого в правительстве Японии заявили, Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету по укороченной навесной траектории.