Президент Узбекистана вступил в должность
4 июля в парламенте (Олий Мажлис) состоялась церемония инаугурации Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Как передает Day.Az, Шавкат Мирзиёев торжественно принес присягу и вступил в должность Президента Республики Узбекистан. Ему вручены Высший знак и штандарт Президента.
Срок полномочий на этом посту Шавката Мирзиёева, переизбранного на президентских выборах, состоявшихся 9 июля, продлится до 2028 года.
Напомним, что досрочные выборы президента Узбекистана прошли 9 июля, где Шавкат Мирзиёев получил 87,05 процента голосов избирателей.
Президентские выборы, прошедшие в Узбекистане 9 июля, стали первыми после принятия поправок в конституцию на основе результатов референдума, состоявшегося 30 апреля 2023 года.
Поправки в конституцию предусматривают увеличение срока полномочий президента с 5 до 7 лет.
Ранее мы писали о том, когда будет проведена церемонии инаугурации президента Узбекистана.
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