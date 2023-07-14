Президент Узбекистана вступил в должность

4 июля в парламенте (Олий Мажлис) состоялась церемония инаугурации Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Как передает Day.Az, Шавкат Мирзиёев торжественно принес присягу и вступил в должность Президента Республики Узбекистан. Ему вручены Высший знак и штандарт Президента.

Срок полномочий на этом посту Шавката Мирзиёева, переизбранного на президентских выборах, состоявшихся 9 июля, продлится до 2028 года.

Напомним, что досрочные выборы президента Узбекистана прошли 9 июля, где Шавкат Мирзиёев получил 87,05 процента голосов избирателей.

Президентские выборы, прошедшие в Узбекистане 9 июля, стали первыми после принятия поправок в конституцию на основе результатов референдума, состоявшегося 30 апреля 2023 года.

Поправки в конституцию предусматривают увеличение срока полномочий президента с 5 до 7 лет.

Ранее мы писали о том, когда будет проведена церемонии инаугурации президента Узбекистана.