В Турции рекомендуют Швеции не радоваться преждевременно

Турция пока лишь открыла путь к членству в НАТО Швеции, но еще не одобрила его.

Как передает Day.Az, об этом сообщил официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик в эфире телеканала Habertürk в четверг.

"Турция лишь открыла путь к членству Швеции в НАТО, но еще не сказала ей "да", - сказал он

Представитель партии, которую возглавляет президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, также сообщил, что протокол о членстве Швеции в НАТО турецкий парламент рассмотрит в осеннюю сессию, которая начнется 1 октября. При этом одобрен он может быть в октябре-ноябре.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган пообщался с журналистами после возвращения из Вильнюса.