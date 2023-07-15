Страны ЕС рискуют потерять единство в обороне

В Европе растет раздробленность в обороне из-за национальных интересов стран Европейского союза - участники объединения стремятся нарастить собственные вооруженные силы в ущерб безопасности объединения, сообщает газета Financial Times со ссылкой на исполнительного директора авиапроизводителя Airbus Defence and Space Майкла Шолхорна, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это стратегически неправильно для Европы, потому что у нас не будет необходимого потенциала, мы будем распылять деньги по слишком большому количеству систем", - считает Шолхорн.

Он указывает, что несмотря на некоторые успехи в запуске производства боеприпасов, в Европе возобладает "политическая воодушевляющая болтовня", и стремления сделать шаги в общеевропейской обороне, а не конкретные действия.

До этого СМИ узнали, что закон ЕС по боеприпасам для Киева может навредить разработкам оружия.