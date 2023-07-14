Дилемма армянской судебной системы

- можно ли дать право выступления тюремщику в парламенте?

Судебная система Армении оказалась в казусной ситуации, поскольку арестованный экс-министр обороны Давид Тоноян просит разрешить ему участвовать в парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44- дневной войны, однако законодательство не позволяет этого.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Ранее сообщалось, что Тоноян решил принять участие в заседании комиссии по 44-дневной войне. С этой целью находящийся в СИЗО экс-министр представил судье Антикоррупционного суда Ваге Долмазяну ходатайство о разрешении принять участие в заседании комиссии.

Газета пишет, что законодательство позволяет арестованным лицам участвовать в похоронах родственников, либо в допросах по другим делам, однако прецедента участия в заседании парламентской комиссии еще не было.

"По всей вероятности судья Долмазян отклонит ходатайство Тонояна, однако так ли это, станет ясно на заседании 25 июля", - отмечает газета.

Отметим, что парламент уходит на каникулы 16 июля. Однако глава комиссии Андраник Кочарян ранее обещал созвать 1 августа заседание, если суд положительно отреагирует на ходатайство Тонояна. Бывший министр сам будет решать, в каком режиме пройдет заседание - в закрытом или открытом. Как отметил Кочарян, он также ходатайствовал перед судом отпустить Тонояна на заседание.

