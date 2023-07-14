Фидан обсудил с Блинкеном ключевые вопросы сотрудничества

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном реализацию принятых на саммите альянса в Вильнюсе решений, а также обстановку в Афганистане.

Как передает Day.Az, об этом сообщает турецкое внешнеполитическое ведомство.

"Министр Хакан Фидан провел в Джакарте на полях 56-й встречи министров иностранных дел встречу с госсекретарем США Блинкеном. Министры обсудили реализацию решений саммита НАТО в Вильнюсе и последние события в Афганистане", - говорится в сообщении МИД Турции.

Турецкое внешнеполитическое ведомство при этом не уточнило, о каких решениях именно идет речь.

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