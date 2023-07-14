Песков рассказал о возможном разговоре лидеров Турции и России

Телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганов пока нет в графике президента РФ Владимира Путина.

Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке, как по телефону, так и очно.

"Пока в графике президента такого разговора нет. При необходимости он будет организован", - сказал Песков.

Ранее мы писали о том, что Кремль рассказал о возможных сроках визита Путина в Турцию.

