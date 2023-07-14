https://news.day.az/world/1581224.html Песков рассказал о возможном разговоре лидеров Турции и России
Ранее мы писали о том, что Кремль рассказал о возможных сроках визита Путина в Турцию.
Песков рассказал о возможном разговоре лидеров Турции и России
Телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганов пока нет в графике президента РФ Владимира Путина.
Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке, как по телефону, так и очно.
"Пока в графике президента такого разговора нет. При необходимости он будет организован", - сказал Песков.
Ранее мы писали о том, что Кремль рассказал о возможных сроках визита Путина в Турцию.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре