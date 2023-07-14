Публика освистала Макрона во время Национального праздника

Президента Франции Эммануэля Макрона освистали во время парада в Париже, приуроченного к празднованию Дня взятия Бастилии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Свое недовольство выразили представители движения "желтых жилетов", которые пришли на Елисейские Поля, где и проходил военный парад. Отмечается, что свист возмущенных французов особенно усилился, когда кортеж главы государства проезжал перед толпой.

Представляем вашему вниманию эти кадры: