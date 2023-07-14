https://news.day.az/world/1581240.html Публика освистала Макрона во время Национального праздника - ВИДЕО
Публика освистала Макрона во время Национального праздника - ВИДЕО
Президента Франции Эммануэля Макрона освистали во время парада в Париже, приуроченного к празднованию Дня взятия Бастилии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.
Свое недовольство выразили представители движения "желтых жилетов", которые пришли на Елисейские Поля, где и проходил военный парад. Отмечается, что свист возмущенных французов особенно усилился, когда кортеж главы государства проезжал перед толпой.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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