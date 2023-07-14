В Иране разгромили крупный наркосиндикат

Четыре банды контрабандистов ликвидированы в иранской провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны, в ходе операции изъято более 2,4 тонн наркотических средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил командующий пограничными войсками провинции генерал Ахмад Али Гударзи.

"При проведении масштабных разведывательных действий были определены возможные маршруты передвижения наркоторговцев и запланированное время переброски партий наркотиков вглубь страны... пограничники в составе нескольких оперативных групп и групп, работающих под прикрытием... взяли под свой контроль требуемые районы и в ходе вооруженного конфликта с "торговцами смертью" за последние сутки в результате четырех отдельных операций смогли задержать четыре банды контрабандистов наркотиков", - заявил он.

По словам Гударзи, пограничникам удалось обнаружить более 2416 килограммов опиума.

