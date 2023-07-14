Китай понял как спасти экономику

Финансовые регуляторы Китая пригласили ряд крупнейших мировых инвесторов на деловую встречу, в ходе которой стороны попытаются найти способы увеличить темпы экономического роста в стране после затяжных коронавирусных локдаунов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, переговоры должны пройти в следующую пятницу, 21 июля, сообщает Reuters.

Организатором выступит Китайская ассоциация фондовых регуляторов по управлению активами (AMAC). Как ожидается, в деловых переговорах примут участие ряд зарубежных фондов национального благосостояния и пенсионных организаций, а также иностранные инвестиционные компании и их партнеры.

Участники должны будут представить предложения, которые помогут решить актуальные проблемы, стоящие перед их бизнесом в Китае, а также поделиться своим взглядом на дальнейшие экономические перспективы азиатской страны. Таким образом китайские власти стремятся побудить зарубежных инвесторов продолжать вкладывать денежные средства в местный рынок, несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность.