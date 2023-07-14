Иран в объятиях пыльных бурь

Более 500 человек обратились за помощью в медицинские учреждения, пострадав от песчаных бурь в провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, Об этом сообщил глава кризисного штаба региона Маджид Мохебби.

"С 12 июля до настоящего момента в областях Заболь, Захак, Хамун, Хирманд и Нимруз 565 человек... обратились в медицинские учреждения, 46 из них госпитализированы", - сказал Мохебби.

