https://news.day.az/world/1581267.html Иран в объятиях пыльных бурь - сотни пострадавших
"С 12 июля до настоящего момента в областях Заболь, Захак, Хамун, Хирманд и Нимруз 565 человек... обратились в медицинские учреждения, 46 из них госпитализированы", - сказал Мохебби.
Иран в объятиях пыльных бурь - сотни пострадавших
Более 500 человек обратились за помощью в медицинские учреждения, пострадав от песчаных бурь в провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, Об этом сообщил глава кризисного штаба региона Маджид Мохебби.
"С 12 июля до настоящего момента в областях Заболь, Захак, Хамун, Хирманд и Нимруз 565 человек... обратились в медицинские учреждения, 46 из них госпитализированы", - сказал Мохебби.
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