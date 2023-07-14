Баласяняну отказано в свободе

Cуд отклонил жалобу защиты по поводу задержания бывшего "секретаря совбеза" непризнанного сепаратистского образования Виталия Баласаняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Рафаэль Мартиросян.

"Сообщаю, что представленная жалоба была отклонена", - отметил Мартиросян в соцсети.

Ранее адвокат сообщил, что Баласаняну вменяют "применение насилия не опасного для жизни и здоровья и угрозу применения насилия в отношении представителя власти или его близкого родственника в связи с исполнением им своих служебных обязанностей".

Юрист заявил, что после задержания на теле Баласаняна обнаружены телесные повреждения. Вместе с Баласаняном задержаны также его сын, двоюродный брат и племянник.

До задержания на протяжении 40 минут проходил обыск квартиры Баласаняна.

Сын Баласаняна обвиняется в том, что в июне 2021 года получил государственный займ в размере 74,5 млн драмов ($187 тыс.) на приобретение пасек, однако не выполнил условия и причинил ущерб государству.

Ранее мы писали о причине ареста Виталия Баласаняна.