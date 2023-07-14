Кочаряна оставят без копейки

Антикоррупционный суд Армении принял решение наложить арест на имущество второго президента Армении Роберта Кочаряна и аффилированных с ним лиц (семь человек).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию распространила Генпрокуратура.

Отмечается, что управление по конфискации имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры обратилось в суд с ходатайством о конфискации, суд принял решение 13 июля.

В результате применены предварительные обеспечительные меры в отношении имущества Кочаряна, его супруги, детей и их супругов.

По предварительным данным незаконными считаются и должны быть конфискованы 20 единиц недвижимости в Ереване в административных зданиях района Кентрон, два транспортных средства, доли в 18 иностранных и армянских компаниях, депозит и ценные бумаги на сумму $1,5 млн США, а также около 22 млрд драмов, которые представляют собой часть средств, имеющих незаконное происхождение, перечисленных добросовестным третьим лицам, и других потраченных средств, которые не были идентифицированы.

